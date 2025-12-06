Відео
Головна Новини дня В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 01:28
Повітряна тривога в Україні 6 грудня - Росія підняла МіГ-31К
Російський винищувач МіГ-31. Фото: росЗМІ

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 6 грудня. Причиною сигналу став зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо про зліт МіГ-31К

"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Просимо залишатися в укриттях!", — йдеться у повідомленні о 01:23.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили, що ракетна загроза існує наразі для всієї країни.

Після цих повідомлень військові зафіксували, що в напрямку Києва летять швидкісні цілі. Водночас моніторингові канали пишуть, що окрім загрози "Кинджалів" є загроза балістики.

Росія запустила Кинджали в напрямку Києва 6 грудня
Фіксація ракет в напрямку Києва. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Де оголосили тривогу

Станом на 01:28 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Масштабна тривога в Україні 6 грудня через зліт МіГ-31К
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що близько години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Також ми писали, що пізно ввечері, 3 грудня, у Києві теж пролунали вибухи. Тоді ворог намагався атакувати столицю дронами.

обстріли повітряна тривога ракети війна в Україні ракетний удар МіГ-31К
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
