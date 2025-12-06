Повітряна тривога в Україні 6 грудня - Росія підняла МіГ-31К

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К
Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 6 грудня. Причиною сигналу став зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація і канал Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про зліт МіГ-31К
"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Просимо залишатися в укриттях!", — йдеться у повідомленні о 01:23.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили, що ракетна загроза існує наразі для всієї країни.
Після цих повідомлень військові зафіксували, що в напрямку Києва летять швидкісні цілі. Водночас моніторингові канали пишуть, що окрім загрози "Кинджалів" є загроза балістики.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:28 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що близько години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.
Також ми писали, що пізно ввечері, 3 грудня, у Києві теж пролунали вибухи. Тоді ворог намагався атакувати столицю дронами.
