Повітряна тривога в Україні 6 грудня - Росія підняла МіГ-31К

Російський винищувач МіГ-31. Фото: росЗМІ

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 6 грудня. Причиною сигналу став зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація і канал Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про зліт МіГ-31К

"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Просимо залишатися в укриттях!", — йдеться у повідомленні о 01:23.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили, що ракетна загроза існує наразі для всієї країни.

Після цих повідомлень військові зафіксували, що в напрямку Києва летять швидкісні цілі. Водночас моніторингові канали пишуть, що окрім загрози "Кинджалів" є загроза балістики.

Фіксація ракет в напрямку Києва. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Де оголосили тривогу

Станом на 01:28 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що близько години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Також ми писали, що пізно ввечері, 3 грудня, у Києві теж пролунали вибухи. Тоді ворог намагався атакувати столицю дронами.