Воздушная тревога в Украине 6 декабря - Россия подняла МиГ-31К

Масштабную воздушную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 6 декабря. Причиной сигнала стал взлет самолета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация и канал Воздушных сил ВСУ.

Что известно о взлете МиГ-31К

"По сообщению Воздушных сил, зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет. Просим оставаться в укрытиях!", - говорится в сообщении в 01:23.

В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили, что ракетная угроза существует сейчас для всей страны.

