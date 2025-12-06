Воздушная тревога в Украине 6 декабря - Россия подняла МиГ-31К

В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К
Масштабную воздушную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 6 декабря. Причиной сигнала стал взлет самолета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация и канал Воздушных сил ВСУ.
Что известно о взлете МиГ-31К
"По сообщению Воздушных сил, зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет. Просим оставаться в укрытиях!", - говорится в сообщении в 01:23.
В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили, что ракетная угроза существует сейчас для всей страны.
Новость дополняется...
