Главная Новости дня РФ повторного подняла МиГ-31К — в Украине масштабная тревога

РФ повторного подняла МиГ-31К — в Украине масштабная тревога

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 02:31
Воздушная тревога в Украине 6 декабря - Россия запустила Кинжалы с МиГ-31К
Истребитель МиГ-31К. Фото: armyinform.com

Воздушную тревогу по всей Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 6 декабря. Причиной стал повторный взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". 

Об этом в Telegram сообщает канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Масштабная тревога в Украине в ночь на 6 декабря

"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении в 02:23.

После этого военные зафиксировали скоростные цель на Сумщине, которая впоследствии двигалась через Черниговскую область в направлении Киевской области, а затем курсом на Житомир.

Росія запустила по Україні Кинджали 6 грудня
Фиксация ракет от Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

"Угроза с воздуха сохраняется. Призываем жителей и гостей столицы находиться в укрытиях", — предупредили в КГВА в 02:28.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:31 карта воздушных тревог выглядит так.

Масштабна тривога в Україні в ніч проти 6 грудня через зліт МіГ-31К
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, около часа назад россияне тоже поднимали в небо МиГ-31К и запустили по Украине ракеты.

Также мы писали, что после первого взлета МиГ-31К в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Судя по всему, на столицу летели "Кинжалы", а на Днепр баллистика.

Киев обстрелы ракеты война в Украине ракетный удар МиГ-31К
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
