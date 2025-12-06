Воздушная тревога в Украине 6 декабря - Россия запустила Кинжалы с МиГ-31К

Истребитель МиГ-31К. Фото: armyinform.com

Воздушную тревогу по всей Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 6 декабря. Причиной стал повторный взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом в Telegram сообщает канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Масштабная тревога в Украине в ночь на 6 декабря

"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении в 02:23.

Реклама

После этого военные зафиксировали скоростные цель на Сумщине, которая впоследствии двигалась через Черниговскую область в направлении Киевской области, а затем курсом на Житомир.

Фиксация ракет от Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

"Угроза с воздуха сохраняется. Призываем жителей и гостей столицы находиться в укрытиях", — предупредили в КГВА в 02:28.

Реклама

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:31 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, около часа назад россияне тоже поднимали в небо МиГ-31К и запустили по Украине ракеты.

Реклама

Также мы писали, что после первого взлета МиГ-31К в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Судя по всему, на столицу летели "Кинжалы", а на Днепр баллистика.