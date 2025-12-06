Воздушная тревога в Украине 6 декабря - Россия запустила Кинжалы с МиГ-31К

РФ повторного подняла МиГ-31К — в Украине масштабная тревога
Воздушную тревогу по всей Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 6 декабря. Причиной стал повторный взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом в Telegram сообщает канал Воздушных сил ВСУ.
Масштабная тревога в Украине в ночь на 6 декабря
"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении в 02:23.
После этого военные зафиксировали скоростные цель на Сумщине, которая впоследствии двигалась через Черниговскую область в направлении Киевской области, а затем курсом на Житомир.
"Угроза с воздуха сохраняется. Призываем жителей и гостей столицы находиться в укрытиях", — предупредили в КГВА в 02:28.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:31 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, около часа назад россияне тоже поднимали в небо МиГ-31К и запустили по Украине ракеты.
Также мы писали, что после первого взлета МиГ-31К в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Судя по всему, на столицу летели "Кинжалы", а на Днепр баллистика.
