Росія атакує Україну крилатими ракетами 6 грудня зранку

Стратегічний бомбардувальник Ту-95. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія з самого ранку, 6 грудня, атакує Україну крилатими ракетами. Наразі ворожі цілі вже фіксуються у повітряному просторі нашої країни.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначимо, що близько 5-ої ранку військові поінформували, що росіяни, попередньо, здійснили пуск крилатих ракет зі стратегічної авіації — літаків Ту-95МС і Ту-160МС.

Вже о 06:41, перші ракети залетіли до України. Їх зафіксували у Сумській області, після чого вони рухалися в напрямку Чернігівщини, а трохи пізніше до Полтавської області.

Фіксація крилатих ракет над Україною. Фото: скриншот з Telegram

Оновлено о 06:50

У Сумській області зафіксовано нову групу ракет, яка рухається курсом на Полтавщину.

Оновлено о 06:57

Ворог запустив з півдня крилаті ракети "Калібр". Наразі вони летять повз Запорізьку область курсом на Дніпро.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:49 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни двічі піднімали у небо літаки МіГ-31К та запускали по Україні ракети.

Зазначимо, що після першого зльоту була одночасно й загроза балістики. На тлі ворожі атаки у Києві та Дніпрі пролунали потужні вибухи.