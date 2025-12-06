Росія атакує Україну крилатими ракетами 6 грудня зранку

Росія запустила по Україні крилаті ракети — де загроза
Росія з самого ранку, 6 грудня, атакує Україну крилатими ракетами. Наразі ворожі цілі вже фіксуються у повітряному просторі нашої країни.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Україна під ракетним ударом зранку 6 листопада
Зазначимо, що близько 5-ої ранку військові поінформували, що росіяни, попередньо, здійснили пуск крилатих ракет зі стратегічної авіації — літаків Ту-95МС і Ту-160МС.
Вже о 06:41, перші ракети залетіли до України. Їх зафіксували у Сумській області, після чого вони рухалися в напрямку Чернігівщини, а трохи пізніше до Полтавської області.
Оновлено о 06:50
У Сумській області зафіксовано нову групу ракет, яка рухається курсом на Полтавщину.
Оновлено о 06:57
Ворог запустив з півдня крилаті ракети "Калібр". Наразі вони летять повз Запорізьку область курсом на Дніпро.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:49 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни двічі піднімали у небо літаки МіГ-31К та запускали по Україні ракети.
Зазначимо, що після першого зльоту була одночасно й загроза балістики. На тлі ворожі атаки у Києві та Дніпрі пролунали потужні вибухи.
