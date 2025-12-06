Видео
Україна
Главная Новости дня Россия запустила по Украине крылатые ракеты — где угроза

Россия запустила по Украине крылатые ракеты — где угроза

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 06:49
Россия атакует Украину крылатыми ракетами 6 декабря с утра
Стратегический бомбардировщик Ту-95. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия с самого утра, 6 декабря, атакует Украину крылатыми ракетами. Сейчас вражеские цели уже фиксируются в воздушном пространстве нашей страны.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ. 

Украина под ракетным ударом утром 6 ноября

Отметим, что около 5 утра военные проинформировали, что россияне, предварительно, осуществили пуск крылатых ракет из стратегической авиации - самолетов Ту-95МС и Ту-160МС.

Уже в 06:41, первые ракеты залетели в Украину. Их зафиксировали в Сумской области, после чего они двигались в направлении Черниговщины, а чуть позже в Полтавскую область.

Україна під ударом крилатих ракет зранку 6 грудня
Фиксация крылатых ракет над Украиной. Фото: скриншот из Telegram

Обновлено в 06:50

В Сумской области зафиксирована новая группа ракет, которая движется курсом на Полтавщину.

Обновлено в 06:57

Враг запустил с юга крылатые ракеты "Калибр". Сейчас они летят мимо Запорожской области курсом на Днепр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:49 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Україні масштабна тривога через ракетну атаку 6 грудня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью россияне дважды поднимали в небо самолеты МиГ-31К и запускали по Украине ракеты.

Отметим, что после первого взлета была одновременно и угроза баллистики. На фоне вражеской атаки в Киеве и Днепре раздались мощные взрывы.

взрыв обстрелы ракеты война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
