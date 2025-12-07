Воздушная тревога в Украине 7 декабря из-за взлета МиГ-31К

Срочная новость

Воздушную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 7 декабря. Причиной сигнала стал взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

"Зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет. Просим направляться в укрытия", - говорится в сообщении в 01:22.

В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили эту информацию, отметив, что сейчас существует ракетная опасность по всей территории Украины.

Новость дополняется...