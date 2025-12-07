Воздушная тревога в Украине 7 декабря из-за взлета МиГ-31К

В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К
Дата публикации 7 декабря 2025 01:27
Воздушную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 7 декабря. Причиной сигнала стал взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Масштабная тревога в Украине в ночь на 7 декабря
"Зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет. Просим направляться в укрытия", - говорится в сообщении в 01:22.
В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили эту информацию, отметив, что сейчас существует ракетная опасность по всей территории Украины.
Новость дополняется...
