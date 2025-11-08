Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакує Україну ракетами — у Кременчуці пролунали вибухи

РФ атакує Україну ракетами — у Кременчуці пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 06:38
Оновлено: 06:59
Вибухи у Кременчуці 8 листопада на тлі ракетної атаки
Ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Кременчуці пролунали прямо зараз, зранку 8 листопада. Росіяни атакують Україну крилатими ракетами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Полтава" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Кременчуці 8 листопада зранку

"Вибухи чутно у Кременчуці, повідомили Суспільному місцеві жителі. Нині в області триває повітряна тривога", — йдеться у повідомленні о 06:33.

Перед цим, починаючи з 06:25, військові зафіксували у повітряному просторі України крилаті ракети РФ. Вони летіли на Кременчук та Київ.

У Кременчуці пролунали вибухи на тлі ракетної атаки 8 листопада
Фіксація крилатих ракет РФ. Фото: скриншот з Telegram Повітряних сил ЗСУ

Де оголосили тривогу

Станом на 06:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.

В Україні тривога через атаку ракетами 8 листопада
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в Україні цієї ночі двічі оголошували масштабну тривогу. Причиною став зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Після зльоту були зафіксовані пуски.

Також ми писали, що ворог цієї ночі знову намагався атакували енергетичну інфраструктуру країни. Внаслідок цього у Києві та низці інших областей запровадити екстрені відключення світла.

вибух Кременчук обстріли ракети війна в Україні ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації