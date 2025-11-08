Вибухи у Кременчуці 8 листопада на тлі ракетної атаки

РФ атакує Україну ракетами — у Кременчуці пролунали вибухи
Вибухи у Кременчуці пролунали прямо зараз, зранку 8 листопада. Росіяни атакують Україну крилатими ракетами.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Полтава" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Кременчуці 8 листопада зранку
"Вибухи чутно у Кременчуці, повідомили Суспільному місцеві жителі. Нині в області триває повітряна тривога", — йдеться у повідомленні о 06:33.
Перед цим, починаючи з 06:25, військові зафіксували у повітряному просторі України крилаті ракети РФ. Вони летіли на Кременчук та Київ.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в Україні цієї ночі двічі оголошували масштабну тривогу. Причиною став зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Після зльоту були зафіксовані пуски.
Також ми писали, що ворог цієї ночі знову намагався атакували енергетичну інфраструктуру країни. Внаслідок цього у Києві та низці інших областей запровадити екстрені відключення світла.
Читайте Новини.LIVE!