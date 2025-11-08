Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атакует Украину ракетами — в Кременчуге прогремели взрывы

РФ атакует Украину ракетами — в Кременчуге прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 06:38
обновлено: 07:23
Взрывы в Кременчуге 8 ноября на фоне ракетной атаки
Ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Кременчуге прогремели прямо сейчас, утром 8 ноября. Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами. 

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Полтава" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Кременчуге 8 ноября утром

"Взрывы слышны в Кременчуге, сообщили Суспільному местные жители. Сейчас в области продолжается воздушная тревога", — говорится в сообщении в 06:33.

Перед этим, начиная с 06:25, военные зафиксировали в воздушном пространстве Украины крылатые ракеты РФ. Они летели на Кременчуг и Киев.

У Кременчуці пролунали вибухи на тлі ракетної атаки 8 листопада
Фиксация крылатых ракет РФ. Фото: скриншот из Telegram Воздушных сил ВСУ

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:38 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Україні тривога через атаку ракетами 8 листопада
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в Украине этой ночью дважды объявляли масштабную тревогу. Причиной стал взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". После взлета были зафиксированы пуски.

Также мы писали, что враг этой ночью снова пытался атаковать энергетическую инфраструктуру страны. Вследствие этого в Киеве и ряде других областей ввели экстренные отключения света.

взрыв Кременчуг обстрелы ракеты война в Украине ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации