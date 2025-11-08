Взрывы в Кременчуге 8 ноября на фоне ракетной атаки

РФ атакует Украину ракетами — в Кременчуге прогремели взрывы
Взрывы в Кременчуге прогремели прямо сейчас, утром 8 ноября. Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Полтава" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Кременчуге 8 ноября утром
"Взрывы слышны в Кременчуге, сообщили Суспільному местные жители. Сейчас в области продолжается воздушная тревога", — говорится в сообщении в 06:33.
Перед этим, начиная с 06:25, военные зафиксировали в воздушном пространстве Украины крылатые ракеты РФ. Они летели на Кременчуг и Киев.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:38 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что в Украине этой ночью дважды объявляли масштабную тревогу. Причиной стал взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". После взлета были зафиксированы пуски.
Также мы писали, что враг этой ночью снова пытался атаковать энергетическую инфраструктуру страны. Вследствие этого в Киеве и ряде других областей ввели экстренные отключения света.
