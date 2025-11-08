Отключение света в Киеве и областях 8 ноября из-за атаки РФ

Девушка с лампой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве и ряде других областей Украины в ночь на 8 июля введены экстренные отключения света. Причиной стала массированная атака РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает ДТЭК и в Facebook написала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Экстренные отключения света в Киеве и областях в ночь на 8 ноября

В компании ДТЭК проинформировали, что в столице введены экстренные отключения отключения света. Это произошло на фоне комбинированной атаки РФ по Украине.

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание", — говорится в сообщении.

Позже стало известно о введении аварийных графиков отключения света как минимум в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

"Согласно команде НЭК "Укрэнерго" по Черкасской области 8 ноября с 01:32 применены специальные графики аварийных отключений (СГАВ)", — уточнили позже в АО "Черкассыоблэнерго".

Сейчас министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что отключение света введено из-за атаки РФ.

"Враг снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии", — пишет она.

Гринчук добавила, что как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", — резюмировала министр.

Гринчук объяснила, почему введены графики отключений света. Фото: скриншот из Facebook

