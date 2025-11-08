Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за МиГ-31К

В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за МиГ-31К

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 00:58
обновлено: 01:24
Воздушная тревога в Украине 8 ноября из-за взлета МиГ-31К
Истребитель МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ

Воздушную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 8 ноября. Причиной сигнала снова стал взлет МиГ-31К.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Реклама
Читайте также:

Вторая масштабная тревога за ночь 8 ноября

"По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован повторный взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет. Просим оставаться в укрытиях", — говорится в сообщении в 00:54.

В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже написали о фиксации МиГ-31К, добавив, что для всей Украины сейчас ракетная опасность.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:58 карта воздушных тревог выглядит так.

Масштабна тривога в Україні 8 листопада через зліт МіГ-31К
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что около часа назад по всей Украине тоже объявили тревогу. Тогда причиной сигнал тоже стал взлет МиГ-31К.

Также мы писали, что в ночь на 7 ноября в ряде областей тоже была тревога. Однако тогда существовала угроза обстрела баллистикой.

обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар МиГ-31К
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации