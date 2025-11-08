Воздушная тревога в Украине 8 ноября из-за взлета МиГ-31К

В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за МиГ-31К
Воздушную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 8 ноября. Причиной сигнала снова стал взлет МиГ-31К.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Вторая масштабная тревога за ночь 8 ноября
"По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован повторный взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет. Просим оставаться в укрытиях", — говорится в сообщении в 00:54.
В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже написали о фиксации МиГ-31К, добавив, что для всей Украины сейчас ракетная опасность.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:58 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что около часа назад по всей Украине тоже объявили тревогу. Тогда причиной сигнал тоже стал взлет МиГ-31К.
Также мы писали, что в ночь на 7 ноября в ряде областей тоже была тревога. Однако тогда существовала угроза обстрела баллистикой.
