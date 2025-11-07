Воздушная тревога в Украине 7 ноября из-за взлета МиГ-31К

В Украине масштабная тревога — россияне подняли МиГ-31К
Воздушную тревогу по всей Украине объявили поздно вечером, 7 ноября. Россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Масштабная тревога в Украине вечером 7 ноября
"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении в 23:25.
Также добавим, что параллельно в воздушном пространстве Украины зафиксировано крылатые ракеты типа "Калибр". Враг запустил их с моря.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:28 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что в ночь на 7 ноября в некоторых областях Украины тоже объявляли тревогу. Однако тогда ее причиной была угроза применения баллистики.
Также мы писали, что этим вечером россияне атаковали дронами Одесскую область. В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры.
