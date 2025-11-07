Видео
Главная Новости дня В Украине масштабная тревога — россияне подняли МиГ-31К

В Украине масштабная тревога — россияне подняли МиГ-31К

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 23:28
обновлено: 23:41
Воздушная тревога в Украине 7 ноября из-за взлета МиГ-31К
Истребитель МиГ-31К. Фото: armyinform.com

Воздушную тревогу по всей Украине объявили поздно вечером, 7 ноября. Россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". 

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Масштабная тревога в Украине вечером 7 ноября

"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении в 23:25.

Также добавим, что параллельно в воздушном пространстве Украины зафиксировано крылатые ракеты типа "Калибр". Враг запустил их с моря.

Росіяни підняли МіГ-31К - по всій Україні ракетна небезпека 7 листопада
Фиксация ракет и взлета МиГ-31К. Фото: скриншот из Telegram-канала Воздушных сил ВСУ

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:28 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Масштабна тривога в Україні 7 листопада через зліт МіГ-31К
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в ночь на 7 ноября в некоторых областях Украины тоже объявляли тревогу. Однако тогда ее причиной была угроза применения баллистики.

Также мы писали, что этим вечером россияне атаковали дронами Одесскую область. В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры.

обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар МиГ-31К
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
