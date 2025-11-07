Видео
Главная Новости дня В некоторых регионах воздушная тревога — есть угроза баллистики

В некоторых регионах воздушная тревога — есть угроза баллистики

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 00:47
обновлено: 01:34
В Киеве и ряде областей воздушная тревога — РФ выпустила баллистические ракеты
Противовоздушная оборона ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины и некоторых других областях прозвучали сирены воздушной тревоги. Местные власти призывают всех направляться в укрытия.

О тревоге сообщили в КГВА.

Читайте также:

Что грозит Киеву и другим областям

В некоторых регионах воздушная тревога — есть угроза баллистики - фото 1
Сообщение КГВА. Фото: Скриншот

Поступила информация, что украинские мониторинговые системы обнаружили угрозу баллистической атаки со стороны российских оккупантов.

Обновление: на 01:18 в Киеве отменена воздушная тревога.

Ситуация с воздушными тревогами в Украине

В некоторых регионах воздушная тревога — есть угроза баллистики - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm на 01:29 под угрозой атак "Шахедов" находится Харьковская область. Также в "красной зоне" все восточные области Украины.

Напомним, мы ранее писали, когда в Киеве установят мобильные укрытия.

Мы также писали, будет ли работать метро в Киеве во время воздушных тревог.

Киев воздушная тревога война в Украине атака баллистические ракеты
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
