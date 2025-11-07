В Киеве и ряде областей воздушная тревога — РФ выпустила баллистические ракеты

Противовоздушная оборона ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины и некоторых других областях прозвучали сирены воздушной тревоги. Местные власти призывают всех направляться в укрытия.

О тревоге сообщили в КГВА.

Что грозит Киеву и другим областям

Сообщение КГВА. Фото: Скриншот

Поступила информация, что украинские мониторинговые системы обнаружили угрозу баллистической атаки со стороны российских оккупантов.

Обновление: на 01:18 в Киеве отменена воздушная тревога.

Ситуация с воздушными тревогами в Украине

Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm на 01:29 под угрозой атак "Шахедов" находится Харьковская область. Также в "красной зоне" все восточные области Украины.

