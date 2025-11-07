В Киеве и ряде областей воздушная тревога — РФ выпустила баллистические ракеты

В некоторых регионах воздушная тревога — есть угроза баллистики
В столице Украины и некоторых других областях прозвучали сирены воздушной тревоги. Местные власти призывают всех направляться в укрытия.
О тревоге сообщили в КГВА.
Что грозит Киеву и другим областям
Поступила информация, что украинские мониторинговые системы обнаружили угрозу баллистической атаки со стороны российских оккупантов.
Обновление: на 01:18 в Киеве отменена воздушная тревога.
Ситуация с воздушными тревогами в Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm на 01:29 под угрозой атак "Шахедов" находится Харьковская область. Также в "красной зоне" все восточные области Украины.
