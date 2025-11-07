У Києві та низці областей повітряна тривога — РФ випустила балістичні ракети

В деяких регіонах повітряна тривога — є загроза балістики
У столиці України та деяких інших областях пролунали сирени повітряної тривоги. Місцева влада закликає всіх прямувати до укриттів.
Про тривогу повідомили у КМВА.
Що загрожує Києву та іншим областям
Поступила інформація, що українські моніторингові системи виявили загрозу балістичної атаки з боку російських окупантів.
Оновлення: на 01:18 у Києві скасовано повітряну тривогу.
Ситуація з повітряними тривогами в Україні
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm на 01:29 під загрозою атак "Шахедів" знаходиться Харківська область. Також у "червоній зоні" всі східні області України.
Нагадаємо, ми раніше писали, коли у Києві встановлять мобільні укриття.
Ми також писали, чи буде працювати метро в Києві під час повітряних тривог.
Читайте Новини.LIVE!