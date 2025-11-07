Відео
Україна
В деяких регіонах повітряна тривога — є загроза балістики

В деяких регіонах повітряна тривога — є загроза балістики

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 00:47
Оновлено: 01:34
У Києві та низці областей повітряна тривога — РФ випустила балістичні ракети
Протиповітряна оборона ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України та деяких інших областях пролунали сирени повітряної тривоги. Місцева влада закликає всіх прямувати до укриттів.

Про тривогу повідомили у КМВА

Читайте також:

Що загрожує Києву та іншим областям

В деяких регіонах повітряна тривога — є загроза балістики - фото 1
Повідомлення КМВА. Фото: Скриншот

Поступила інформація, що українські моніторингові системи виявили загрозу балістичної атаки з боку російських окупантів. 

Оновлення: на 01:18 у Києві скасовано повітряну тривогу. 

Ситуація з повітряними тривогами в Україні

В деяких регіонах повітряна тривога — є загроза балістики - фото 2
Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm на 01:29 під загрозою атак "Шахедів" знаходиться Харківська область. Також у "червоній зоні" всі східні області України. 

Нагадаємо, ми раніше писали, коли у Києві встановлять мобільні укриття.

Ми також писали, чи буде працювати метро в Києві під час повітряних тривог.

Київ повітряна тривога війна в Україні атака балістичні ракети
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
