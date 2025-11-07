У Києві та низці областей повітряна тривога — РФ випустила балістичні ракети

Протиповітряна оборона ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України та деяких інших областях пролунали сирени повітряної тривоги. Місцева влада закликає всіх прямувати до укриттів.

Про тривогу повідомили у КМВА.

Що загрожує Києву та іншим областям

Повідомлення КМВА. Фото: Скриншот

Поступила інформація, що українські моніторингові системи виявили загрозу балістичної атаки з боку російських окупантів.

Оновлення: на 01:18 у Києві скасовано повітряну тривогу.

Ситуація з повітряними тривогами в Україні

Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm на 01:29 під загрозою атак "Шахедів" знаходиться Харківська область. Також у "червоній зоні" всі східні області України.

