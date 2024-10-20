Під час останнього обміну тіла журналістки Рощиної не було повернуто

Загибла журналістка Вікторія Рощина. Фото: УП

У російському полоні 19 вересня померла відома українська журналістка Вікторія Рощина. Її тіло мали повернути в Україну у рамках обміну 18 жовтня, однак цього не сталося.

Про це заявив представник Координаційного штабу Петро Яценко у коментарі Суспільному.

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За його словами, у рамках репатріації саме 18 жовтня тіло журналістки не передали. Наразі Координаційний штаб робить все для того, аби отримати всі відповіді на питання стосовно її смерті.

Яценко зазначив, що наразі зарано говорити про причини та чи були до неї застосовані тортури. Робота щодо повернення тіла була почата відразу після інформації про смерть, однак точної дати поки назвати не можуть.

На його думку, російська сторона може затягувати репатріацію, аби приховати сліди ймовірного злочину.

Нагадаємо, Лубінець заявив про отримання офіційних документів від російської сторони, що підтверджують смерть української журналістки Вікторії Рощиної.

Також ми писали, що в Україні відкрили кримінальне провадження стосовно умисного вбивства росіянами журналістки Рощиної.