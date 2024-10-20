Во время последнего обмена тела журналистка Рощина не была возвращена

Погибшая журналистка Виктория Рощина. Фото: УП

В российском плену 19 сентября скончалась известная украинская журналистка Виктория Рощина. Ее тело должны были вернуть в Украину в рамках обмена 18 октября, однако этого не произошло.

Об этом заявил представитель Координационного штаба Петр Яценко в комментарии Суспільному.

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По его словам, в рамках репатриации 18 октября тело журналистки не передали. Координационный штаб делает все для того, чтобы получить все ответы на вопросы относительно ее смерти.

Яценко отметил, что пока рано говорить о причинах и были ли к ней применены пытки. Работа по возвращению тела была начата сразу после информации о смерти, однако точной даты пока назвать не могут.

По его мнению, российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы вероятного преступления.

Напомним, Лубинец заявил о получении официальных документов от российской стороны, которые подтверждают смерть украинской журналистки Виктории Рощиной.

Также мы писали, что в Украине открыли уголовное производство по умышленному убийству россиянами журналистки Рощиной.