Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото: Reuters

У ніч на 11 листопада Палата представників США відхилила спробу імпічменту глави Пентагону Піта Гегсета. Президент США Дональд Трамп уже відреагував на це, фактично святкуючи провал голосування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters, CNN та інші ЗМІ.

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Зрив відставки Гегсета

Важливо нагадати, що кілька діб тому член Палати представників від Республіканської партії Томас Массі вніс до Палати представників резолюцію про імпічмент Гегсета. Він висунув проти нього 8 пунктів звинувачення, три з яких стосувалися війни з Іраном.

Вже ввечері 10 листопада (за київським часом — у ніч на 11 листопада) у Палаті представників відбулося голосування, за підсумками якого республіканці зірвали спробу імпічменту Хегсета.

Зокрема, Палата проголосувала 211 голосами проти 204 за передачу звинувачень до Комітету з питань судової влади Палати представників, який контролюють республіканці. Фактично це зупинило ініціативу Массі оголосити Гегсету імпічмент.

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До речі, Томас Массі був єдиним республіканцем, який проголосував проти спроби Республіканської партії зірвати процедуру імпічменту. Також ЗМІ пишуть, що на голосування не з’явилися 11 демократів.

Тим часом президент США Дональд Трамп фактично святкує прийняте рішення, обрушившись із критикою на Массі.

"Спроба демократів оголосити імпічмент міністру війни Піту Гегсету з тріском провалилася! Усі республіканці, за винятком Томаса Массі, головного невдахи, проголосували за Піта", — написав Трамп у соцмережах.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 листопада в США відбулися проміжні вибори до Конгресу, на яких демократи отримали контроль над Сенатом і Палатою представників. Це змінить баланс сил у федеральному парламенті, але робота новообраних законодавців розпочнеться з січня 2027 року.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, демократи в Конгресі можуть змінити політику Трампа щодо України після того, як республіканці програли вибори.