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Главная Новости дня В Конгрессе США отклонили попытку импичмента главы Пентагона

В Конгрессе США отклонили попытку импичмента главы Пентагона

Ua ru
11 ноября 2026 02:48
Импичмент Хегсета — Палата представителей отклонила попытку Reuters
Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: Reuters

В ночь на 11 ноября Палата представителей США отклонила попытку импичмента главы Пентагона Пита Хегсета. Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на это, фактически празднуя провал голосования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters, CNN и другие СМИ.

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Срыв отставки Хегсета

Важно напомнить, что сутками ранее член палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси внес в Палату представителей резолюцию от импичменте Хегсета. Он выдвинул против него 8 пунктов обвинения, три из которых касались войны с Ираном.

Уже вечером 10 ноября (по Киеву в ночь на 11 ноября) в Палате представителей прошло голосования, по итогам которого республиканцы сорвали попытку импичмента Хегсета.

В частности, Палата проголосовала 211 голосами против 204 за передачу обвинений в Комитет по судебной власти Палаты представителей, который контролируют республиканцы. Фактически это остановило инициативу Масси объявить Хегсету импичмент.

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К слову, Томас Масси был единственным республиканцем, который проголосовал против попытки Республиканской партии сорвать процедуру импичмента. Также СМИ пишут, что на голосование не пришли 11 демократов.

Тем временем президент США Дональд Трамп фактически празднует принятое решение, обрушившись с критикой на Масси.

"Попытка демократов объявить импичмент министру войны Питу Хегсету с треском провалилась! Все республиканцы, за исключением Томаса Масси, главного неудачника, проголосовали за Пита", — написал Трамп в соцсетях.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгрес, на которых демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей. Это изменит баланс сил в федеральном парламенте, но работа новоизбранных законодателей начнется с января 2027 года.

Также мы писали, что по данным СМИ, демократы в Конгрессе могут изменить политику Трампа в отношении Украины после того, как республиканцы проиграли выборы.

США Дональд Трамп Конгресс Пентагон отставка Пит Хегсет
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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