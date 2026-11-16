Пошуково-рятувальні роботи на місці російського авіаудару в селищі Комишуваха. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

У селищі Комишуваха Запорізької області 16 листопада завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару 2 листопада. Операція тривала два тижні під постійними обстрілами. За останніми даними, четверо людей досі вважаються зниклими безвісти, ще четверо врятованих залишаються в лікарні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вирва від авіаудару РФ у селищі Комишуваха. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Росіяни повторно атакували місце пошуків у Комишувасі

За два тижні російські війська 11 разів обстріляли селище. Дев'ять атак були спрямовані безпосередньо на місце, де працювали рятувальники та поліцейські.

Унаслідок повторних ударів поранення дістали троє поліцейських і четверо рятувальників. Також була пошкоджена техніка.

Кінолог із собакою обстежує руйнування в Комишувасі. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Для розбору завалів залучили спеціальну техніку та кінологів. Експерти провели десятки ДНК-досліджень, щоб встановити особи загиблих.

Читайте також:

Вигівський наголосив, що пошукові роботи проходили за кілька кілометрів від лінії фронту. Учасники операції щодня ризикували життям.

Розбір завалів після російського авіаудару 2 листопада. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Хто загинув унаслідок удару по Комишувасі

Серед жертв російської атаки були рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та Центру надання адміністративних послуг. Також загинули комунальники й медики.

"Серед загиблих — вчителька, яка щодня приходила до укриття, аби провести онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади", — написав Вигівський.

Він подякував усім, хто брав участь у рятувальній операції, та висловив співчуття родинам загиблих.

Пошуково-рятувальна операція після авіаудару РФ. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Що відомо про російський авіаудар по Комишувасі

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Головне управління розвідки Міноборони України встановило особи російських військових, причетних до авіаудару по школі в Комишувасі. У будівлі місцевим жителям надавали гуманітарну допомогу. За даними розвідки, для атаки росіяни залучили чотири літаки Су-34.

Також Новини.LIVE писали про розслідування американського телеканалу CNN. Журналісти вивчили записи з нагрудних камер поліцейських та відео з місця трагедії. Вони виявили ознаки застосування тактики double tap. Це повторний удар по тому самому місцю, коли туди вже прибули рятувальники та інші люди.