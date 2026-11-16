Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Комишувасі завершили пошуки після удару РФ: 72 загиблих

У Комишувасі завершили пошуки після удару РФ: 72 загиблих

Ua ru
16 листопада 2026 21:11
Комишуваха Запорізької області: завершили пошуки після удару РФ facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia
Пошуково-рятувальні роботи на місці російського авіаудару в селищі Комишуваха. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

У селищі Комишуваха Запорізької області 16 листопада завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару 2 листопада. Операція тривала два тижні під постійними обстрілами. За останніми даними, четверо людей досі вважаються зниклими безвісти, ще четверо врятованих залишаються в лікарні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає Новини.LIVE.

Реклама
Велика вирва на місці удару РФ у Комишувасі
Вирва від авіаудару РФ у селищі Комишуваха. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Росіяни повторно атакували місце пошуків у Комишувасі

За два тижні російські війська 11 разів обстріляли селище. Дев'ять атак були спрямовані безпосередньо на місце, де працювали рятувальники та поліцейські.

Унаслідок повторних ударів поранення дістали троє поліцейських і четверо рятувальників. Також була пошкоджена техніка.

Кінолог із собакою працює на місці удару РФ по Комишувасі
Кінолог із собакою обстежує руйнування в Комишувасі. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Для розбору завалів залучили спеціальну техніку та кінологів. Експерти провели десятки ДНК-досліджень, щоб встановити особи загиблих.

Читайте також:

Вигівський наголосив, що пошукові роботи проходили за кілька кілометрів від лінії фронту. Учасники операції щодня ризикували життям.

Рятувальники та поліцейські працюють на місці трагедії
Розбір завалів після російського авіаудару 2 листопада. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Хто загинув унаслідок удару по Комишувасі

Серед жертв російської атаки були рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та Центру надання адміністративних послуг. Також загинули комунальники й медики.

"Серед загиблих — вчителька, яка щодня приходила до укриття, аби провести онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади", — написав Вигівський.

Він подякував усім, хто брав участь у рятувальній операції, та висловив співчуття родинам загиблих.

Розбір уламків будівлі після російського обстрілу.
Пошуково-рятувальна операція після авіаудару РФ. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Що відомо про російський авіаудар по Комишувасі

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Головне управління розвідки Міноборони України встановило особи російських військових, причетних до авіаудару по школі в Комишувасі. У будівлі місцевим жителям надавали гуманітарну допомогу. За даними розвідки, для атаки росіяни залучили чотири літаки Су-34. 

Також Новини.LIVE писали про розслідування американського телеканалу CNN. Журналісти вивчили записи з нагрудних камер поліцейських та відео з місця трагедії. Вони виявили ознаки застосування тактики double tap. Це повторний удар по тому самому місцю, коли туди вже прибули рятувальники та інші люди.

Запорізька область рятувальники зниклі безвісти загиблі пошук Комишуваха
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації