У Комишувасі завершили пошуки після удару РФ: 72 загиблих
У селищі Комишуваха Запорізької області 16 листопада завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару 2 листопада. Операція тривала два тижні під постійними обстрілами. За останніми даними, четверо людей досі вважаються зниклими безвісти, ще четверо врятованих залишаються в лікарні.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає Новини.LIVE.
Росіяни повторно атакували місце пошуків у Комишувасі
За два тижні російські війська 11 разів обстріляли селище. Дев'ять атак були спрямовані безпосередньо на місце, де працювали рятувальники та поліцейські.
Унаслідок повторних ударів поранення дістали троє поліцейських і четверо рятувальників. Також була пошкоджена техніка.
Для розбору завалів залучили спеціальну техніку та кінологів. Експерти провели десятки ДНК-досліджень, щоб встановити особи загиблих.
Вигівський наголосив, що пошукові роботи проходили за кілька кілометрів від лінії фронту. Учасники операції щодня ризикували життям.
Хто загинув унаслідок удару по Комишувасі
Серед жертв російської атаки були рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та Центру надання адміністративних послуг. Також загинули комунальники й медики.
"Серед загиблих — вчителька, яка щодня приходила до укриття, аби провести онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади", — написав Вигівський.
Він подякував усім, хто брав участь у рятувальній операції, та висловив співчуття родинам загиблих.
Що відомо про російський авіаудар по Комишувасі
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Головне управління розвідки Міноборони України встановило особи російських військових, причетних до авіаудару по школі в Комишувасі. У будівлі місцевим жителям надавали гуманітарну допомогу. За даними розвідки, для атаки росіяни залучили чотири літаки Су-34.
Також Новини.LIVE писали про розслідування американського телеканалу CNN. Журналісти вивчили записи з нагрудних камер поліцейських та відео з місця трагедії. Вони виявили ознаки застосування тактики double tap. Це повторний удар по тому самому місцю, коли туди вже прибули рятувальники та інші люди.