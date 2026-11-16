В Комышувасе завершили поиски после удара со стороны РФ: 72 погибших
В поселке Комышуваха Запорожской области 16 ноября завершились поисково-спасательные работы после российского авиаудара 2 ноября. Операция длилась две недели в условиях постоянных обстрелов. По последним данным, четверо человек до сих пор числятся пропавшими без вести, ещё четверо спасённых остаются в больнице.
Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает Новини.LIVE.
Россияне вновь атаковали место поисков в Комышувахе
За две недели российские войска 11 раз обстреляли поселок. Девять атак были направлены непосредственно на место, где работали спасатели и полицейские.
В результате повторных ударов ранения получили трое полицейских и четверо спасателей. Также была повреждена техника.
Для разбора завалов привлекли специальную технику и кинологов. Эксперты провели десятки ДНК-исследований, чтобы установить личности погибших.
Выговский подчеркнул, что поисковые работы проходили в нескольких километрах от линии фронта. Участники операции ежедневно рисковали жизнью.
Кто погиб в результате удара по Комышувасе
Среди жертв российской атаки были спасатели, полицейские, сотрудники гимназии и Центра предоставления административных услуг. Также погибли коммунальщики и медики.
"Среди погибших — учительница, которая ежедневно приходила в убежище, чтобы проводить онлайн-уроки для детей, выехавших из общины", — написал Выговский.
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в спасательной операции, и выразил соболезнования семьям погибших.
Что известно о российском авиаударе по Комышувасе
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Главное управление разведки Минобороны Украины установило личности российских военных, причастных к авиаудару по школе в Комышувасе. В здании местным жителям оказывали гуманитарную помощь. По данным разведки, для атаки россияне задействовали четыре самолета Су-34.
Также Новини.LIVE писали о расследовании американского телеканала CNN. Журналисты изучили записи с нагрудных камер полицейских и видео с места трагедии. Они обнаружили признаки применения тактики «double tap». Это повторный удар по тому же месту, когда туда уже прибыли спасатели и другие люди.