Поисково-спасательные работы на месте российского авиаудара в посёлке Комышуваха. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

В поселке Комышуваха Запорожской области 16 ноября завершились поисково-спасательные работы после российского авиаудара 2 ноября. Операция длилась две недели в условиях постоянных обстрелов. По последним данным, четверо человек до сих пор числятся пропавшими без вести, ещё четверо спасённых остаются в больнице.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает Новини.LIVE.

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Воронка от авиаудара РФ в поселке Комышуваха. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Россияне вновь атаковали место поисков в Комышувахе

За две недели российские войска 11 раз обстреляли поселок. Девять атак были направлены непосредственно на место, где работали спасатели и полицейские.

В результате повторных ударов ранения получили трое полицейских и четверо спасателей. Также была повреждена техника.

Кинолог с собакой осматривает разрушения в Комышувасе. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Для разбора завалов привлекли специальную технику и кинологов. Эксперты провели десятки ДНК-исследований, чтобы установить личности погибших.

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Выговский подчеркнул, что поисковые работы проходили в нескольких километрах от линии фронта. Участники операции ежедневно рисковали жизнью.

Расчистка завалов после российского авиаудара 2 ноября. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Кто погиб в результате удара по Комышувасе

Среди жертв российской атаки были спасатели, полицейские, сотрудники гимназии и Центра предоставления административных услуг. Также погибли коммунальщики и медики.

"Среди погибших — учительница, которая ежедневно приходила в убежище, чтобы проводить онлайн-уроки для детей, выехавших из общины", — написал Выговский.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в спасательной операции, и выразил соболезнования семьям погибших.

Поисково-спасательная операция после авиаудара РФ. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

Что известно о российском авиаударе по Комышувасе

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Главное управление разведки Минобороны Украины установило личности российских военных, причастных к авиаудару по школе в Комышувасе. В здании местным жителям оказывали гуманитарную помощь. По данным разведки, для атаки россияне задействовали четыре самолета Су-34.

Также Новини.LIVE писали о расследовании американского телеканала CNN. Журналисты изучили записи с нагрудных камер полицейских и видео с места трагедии. Они обнаружили признаки применения тактики «double tap». Это повторный удар по тому же месту, когда туда уже прибыли спасатели и другие люди.