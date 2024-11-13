Вибухи у Київській області 13 листопада зранку

Робота ППО по дронах. Ілюстративне фото: УНІАН

Вибухи у Київській області чути прямо зараз, зранку 13 листопада. В цей момент сили ППО збивають ворожі дрони.

Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Читайте також:

Вибухи у Київській області 13 листопада

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", — йдеться у повідомленні о 05:24.

Також українців закликали в жодному разі не робити фото та відеофіксацію роботи сил оборони України, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Перед цим, о 06:11, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на півночі Київської області курсом на Житомирську зафіксовано ворожі дрони-камікадзе. Крім того, помічено дрони на північному заході Чернігівської області в напрямку Київської.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:20 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько двох годин тому Російська Федерація підняла у небо до 6 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У зв'язку з цим існує загроза масштабного обстрілу України.

Також ми писали, що цієї ночі у Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни скинули на регіон КАБ.