Вибухи у Київській області 13 листопада зранку

У Київській області чути вибухи — що відомо
Вибухи у Київській області чути прямо зараз, зранку 13 листопада. В цей момент сили ППО збивають ворожі дрони.
Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
Вибухи у Київській області 13 листопада
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", — йдеться у повідомленні о 05:24.
Також українців закликали в жодному разі не робити фото та відеофіксацію роботи сил оборони України, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
Перед цим, о 06:11, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на півночі Київської області курсом на Житомирську зафіксовано ворожі дрони-камікадзе. Крім того, помічено дрони на північному заході Чернігівської області в напрямку Київської.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:20 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що близько двох годин тому Російська Федерація підняла у небо до 6 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У зв'язку з цим існує загроза масштабного обстрілу України.
Також ми писали, що цієї ночі у Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни скинули на регіон КАБ.
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