Росія підняла у небо 6 бортів Ту-95МС 13 листопада

Стратегічний бомбардувальник Ту-95. Ілюстративне фото: росЗМІ

В ніч проти 13 листопада Росія підняла у небо до 6 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Військові закликають не ігнорувати тривогу.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Що сказали військові

"Зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95МС, з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 5:00. Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 03:21.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:27 карта повітряних тривог має такий вигляд. Однак якщо ворог здійснить пуски з літаків, скоріше за все, як було в таких випадках раніше, тривогу буде оголошено по всій, або майже по всій Україні.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада Росія уже піднімала у небо до 8 бортів Ту-95МС. За неофіційними даними, пізніше літаків стало аж 13. Крім того, ближче до ранку окупанти піднімали у небо ще й літаки МіГ-31К. Як результат, в країні оголосили масштабну тривогу. Тоді ворог здійснив пуски ракет, але як пізніше виявилось, вони були імітаційними.

Крім того, в той ранок внаслідок ймовірних ударів, в багатьох областях України почали застосовувати екстрені відключення світла.

Також ми писали, що того ж дня в ГУР повідомили про те, що в Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24. Він базувався на аеродромі "Клин-5" та належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування.