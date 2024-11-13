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Россия подняла в небо самолеты Ту-95МС — есть угроза обстрела

13 ноября 2024 03:27
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Россия подняла в небо 6 бортов Ту-95МС 13 ноября
Стратегический бомбардировщик Ту-95. Иллюстративное фото: росСМИ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 13 ноября Россия подняла в небо до 6 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Военные призывают не игнорировать тревогу.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Зафиксирован взлет до 6 бортов Ту-95МС, из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются в 5:00. Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении в 03:21.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:27 карта воздушных тревог выглядит так. Однако если враг совершит пуски с самолетов, скорее всего, как было в таких случаях раньше, тревога будет объявлена по всей или почти по всей Украине.

Россия подняла в небо самолеты Ту-95МС — есть угроза обстрела - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 11 ноября Россия уже поднимала в небо до 8 бортов Ту-95МС. По неофициальным данным, позже самолетов стало 13. Кроме того, ближе к утру оккупанты поднимали в небо еще и самолеты МиГ-31К. В результате в стране объявили масштабную тревогу. Тогда враг совершил пуски ракет, но, как позже оказалось, они были имитационными.

Кроме того, в то утро в результате вероятных ударов во многих областях Украины начали применять экстренные отключения света.

Также мы писали, что в тот же день в ГУР сообщили о том, что в Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24. Он базировался на аэродроме "Клин-5" и входил в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения.

ракетный удар ракеты война в Украине авиация Россия

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