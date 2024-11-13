Вибухи у Запорізькій області 13 листопада

У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ
Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 13 листопада. Росіяни запустив авіабомбу.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров і Telergam "Суспільне Новини".
Вибухи у Запорізькій області в ніч проти 13 листопада
Федоров повідомив, що вибухи у Запорізькій області пролунали о 01:04. Водночас кореспонденти "Суспільного" написали, що звуки вибухів було чути безпосередньо в обласному центрі.
За шість хвилин до вибуху у Повітряних сил ЗСУ попередили про пуск керованої авіабомби на Запоріжжя.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що ворог не припиняє обстрілювати населені пункти України. Так, ввечері 12 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи.
Також ми писали, що декілька годин тому вибух чули у Сумах. Ворог також запустив КАБ.
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