Вибухи у Запорізькій області 13 листопада

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 13 листопада. Росіяни запустив авіабомбу.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров і Telergam "Суспільне Новини".

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Вибухи у Запорізькій області в ніч проти 13 листопада

Федоров повідомив, що вибухи у Запорізькій області пролунали о 01:04. Водночас кореспонденти "Суспільного" написали, що звуки вибухів було чути безпосередньо в обласному центрі.

За шість хвилин до вибуху у Повітряних сил ЗСУ попередили про пуск керованої авіабомби на Запоріжжя.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ворог не припиняє обстрілювати населені пункти України. Так, ввечері 12 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи.

Також ми писали, що декілька годин тому вибух чули у Сумах. Ворог також запустив КАБ.