У Сумах пролунав вибух
Вибух було чути у Сумах прямо зараз, пізно ввечері 12 листопада. Військові попереджали про загрозу балістики та пуск ракети.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Вибух у Сумах 12 листопада ввечері
"У Сумах пролунав вибух, інформують кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:08.
Перед цим, о 22:54, в області оголосили повітряну тривогу. Через шість хвилин військові попередили, що існує загроза застосування балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області", — написали ПС в Telegram.
Вже о 23:05 за інформацією військових, на місто летіла ракета.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що декілька годин тому у Сумах теж пролунали вибухи. Тоді ворог також запустив ракети.
Також ми повідомляли, що ворог не припиняє обстрілювати населені пункти України. Зокрема, вибухи лунали і в Запоріжжі.
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