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У Сумах пролунав вибух

12 листопада 2024 23:13
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибух у Сумах 12 листопада
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибух було чути у Сумах прямо зараз, пізно ввечері 12 листопада. Військові попереджали про загрозу балістики та пуск ракети.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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"У Сумах пролунав вибух, інформують кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:08.

Перед цим, о 22:54, в області оголосили повітряну тривогу. Через шість хвилин військові попередили, що існує загроза застосування балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області", — написали ПС в Telegram.

Вже о 23:05 за інформацією військових, на місто летіла ракета.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Сумах пролунав вибух - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що декілька годин тому у Сумах теж пролунали вибухи. Тоді ворог також запустив ракети.

Також ми повідомляли, що ворог не припиняє обстрілювати населені пункти України. Зокрема, вибухи лунали і в Запоріжжі.

вибух війна в Україні ракета балістична атака Росія Суми

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