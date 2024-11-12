Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв был слышен в Сумах прямо сейчас, поздно вечером 12 ноября. Военные предупреждали об угрозе баллистики и пуске ракеты.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрыв в Сумах 12 ноября вечером

"В Сумах раздался взрыв, информируют корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:08.

Перед этим, в 22:54, в области объявили воздушную тревогу. Через шесть минут военные предупредили, что существует угроза применения баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Курской области", — написали ПС в Telegram.

Уже в 23:05, по информации военных, на город летела ракета.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:13 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что несколько часов назад в Сумах тоже раздались взрывы. Тогда враг тоже запустил ракеты.

Также мы сообщали, что враг не перестает обстреливать населенные пункты Украины. В частности, взрывы раздавались и в Запорожье.