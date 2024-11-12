Війна в Україні — у Запоріжжі 12 листопада пролунали вибухи

У Запоріжжі було чути вибухи
Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти України. Ввечері 12 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи у Запоріжжі
У Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Наразі офіційної інформації про причини та наслідки немає.
Проте у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південному сході. Також триває загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Станом на 20:40 повітряна тривога оголошена у п'яти регіонах України. Загроза російських ударів залишається для Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Запорізької областей.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 12 листопада завдали ударів керованими авіаційними ракетами по Запорізькій області.
Внаслідок російських авіаударів 11 листопада по Запоріжжю постраждало дев'ять людей. У мережі показали відео наслідків.
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