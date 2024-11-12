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У Запоріжжі було чути вибухи

12 листопада 2024 20:43
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — у Запоріжжі 12 листопада пролунали вибухи
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти України. Ввечері 12 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи у Запоріжжі

У Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Наразі офіційної інформації про причини та наслідки немає.

Проте у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південному сході. Також триває загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

атака на Запоріжжя 12 листопада
Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 20:40 повітряна тривога оголошена у п'яти регіонах України. Загроза російських ударів залишається для Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Запорізької областей.

удар по Запоріжжю
Повітряна тривога. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 12 листопада завдали ударів керованими авіаційними ракетами по Запорізькій області.

Внаслідок російських авіаударів 11 листопада по Запоріжжю постраждало дев'ять людей. У мережі показали відео наслідків.

Запоріжжя Повітряні Сили ЗСУ вибух війна в Україні війна повітряна тривога

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