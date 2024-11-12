Война в Украине — в Запорожье 12 ноября раздались взрывы

В Запорожье были слышны взрывы
Враг не перестает обстреливать населенные пункты Украины. Вечером 12 ноября в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Запорожье
В Запорожье раздались громкие взрывы. Пока официальной информации о причинах и последствиях нет.
Однако в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-востоке. Также идет угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
По состоянию на 20:40 воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины. Угроза российских ударов остается для Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областей.
Напомним, российские войска в ночь на 12 ноября нанесли удары управляемыми авиационными ракетами по Запорожской области.
В результате российских авиаударов 11 ноября по Запорожью пострадали девять человек. В сети показали видео последствий.
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