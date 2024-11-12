Война в Украине — в Запорожье 12 ноября раздались взрывы

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Враг не перестает обстреливать населенные пункты Украины. Вечером 12 ноября в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Запорожье

В Запорожье раздались громкие взрывы. Пока официальной информации о причинах и последствиях нет.

Однако в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-востоке. Также идет угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 20:40 воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины. Угроза российских ударов остается для Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областей.

Воздушная тревога. Фото: скриншот

Напомним, российские войска в ночь на 12 ноября нанесли удары управляемыми авиационными ракетами по Запорожской области.

В результате российских авиаударов 11 ноября по Запорожью пострадали девять человек. В сети показали видео последствий.