Взрывы в Киевской области 13 ноября утром

В Киевской области слышны взрывы — что известно
Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, утром 13 ноября. В этот момент силы ПВО сбивают вражеские дроны.
Об этом сообщает Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).
Взрывы в Киевской области 13 ноября
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — говорится в сообщении в 05:24.
Также украинцев призвали ни в коем случае не делать фото и видеофиксацию работы сил обороны Украины, а также сбитие воздушных целей и их падение.
Перед этим, в 06:11, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что на севере в Киевской области курсом на Житомирскую зафиксированы вражеские дроны-камикадзе. Кроме того, замечены дроны на северо-западе Черниговской области в направлении Киевской области.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:20 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что около двух часов назад Российская Федерация подняла в небо до 6 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В связи с этим существует угроза масштабного обстрела Украины.
Также мы писали, что этой ночью в Запорожской области раздались взрывы. Россияне были сбросили на регион КАБ.
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