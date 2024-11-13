Взрывы в Киевской области 13 ноября утром

Работа ПВО по дронам. Иллюстративное фото: УНИАН

Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, утром 13 ноября. В этот момент силы ПВО сбивают вражеские дроны.

Об этом сообщает Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

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Взрывы в Киевской области 13 ноября

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — говорится в сообщении в 05:24.

Также украинцев призвали ни в коем случае не делать фото и видеофиксацию работы сил обороны Украины, а также сбитие воздушных целей и их падение.

Перед этим, в 06:11, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что на севере в Киевской области курсом на Житомирскую зафиксированы вражеские дроны-камикадзе. Кроме того, замечены дроны на северо-западе Черниговской области в направлении Киевской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:20 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около двух часов назад Российская Федерация подняла в небо до 6 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В связи с этим существует угроза масштабного обстрела Украины.

Также мы писали, что этой ночью в Запорожской области раздались взрывы. Россияне были сбросили на регион КАБ.