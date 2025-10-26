Відео
Головна Новини дня У Київ прибув міністр оборони Хорватії — яка ціль візиту

У Київ прибув міністр оборони Хорватії — яка ціль візиту

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 17:06
Оновлено: 17:35
Візит міністра оборони Хорватії до України — що відомо про поїздку
Міністр оборони Хорватії прибув до Києва. Фото: Facebook/Іван Анушич

В неділю, 26 жовтня, в Україну з офіційним візитом прибув міністр оборони Хорватії Іван Анушич. Він проведе у Києві два дні й зустрінеться з очільником українського Міноборони Денисом Шмигалем.

Про це Іван Анушич повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Що відомо про візит міністра оборони Хорватії до України

Як зазначив Анушич, під час зустрічі з Денисом Шмигалем сторони обговорять підтримку української оборонної промисловості. Крім того, йтиметься про співпрацю військової промисловості країн.

"Окрім двостороннього візиту приїхав до Києва, щоб вшанувати мужній український народ, українських воїнів та всіх жертв війни агресії РФ проти України. Україна майже чотири роки протистоїть російським атакам, і Хорватія добре розуміє, що таке нав'язана війна", — написав міністр.

Міністр оборони Хорватії прибув у Київ з візитом
Повідомлення міністра оборони Хорватії. Фото: скриншот

Він також наголосив, що влада Хорватії продовжить допомагати Україні. Зокрема, планується як гуманітарна, так й військова допомога.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський відвідав Норвегію. Під час візиту його супроводжувала перша леді.

Також ми розповідали про візит президента України до Швеції. В рамках зустрічі відбулися двосторонні переговори.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
