Візит міністра оборони Хорватії до України — що відомо про поїздку

Міністр оборони Хорватії прибув до Києва. Фото: Facebook/Іван Анушич

В неділю, 26 жовтня, в Україну з офіційним візитом прибув міністр оборони Хорватії Іван Анушич. Він проведе у Києві два дні й зустрінеться з очільником українського Міноборони Денисом Шмигалем.

Про це Іван Анушич повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про візит міністра оборони Хорватії до України

Як зазначив Анушич, під час зустрічі з Денисом Шмигалем сторони обговорять підтримку української оборонної промисловості. Крім того, йтиметься про співпрацю військової промисловості країн.

"Окрім двостороннього візиту приїхав до Києва, щоб вшанувати мужній український народ, українських воїнів та всіх жертв війни агресії РФ проти України. Україна майже чотири роки протистоїть російським атакам, і Хорватія добре розуміє, що таке нав'язана війна", — написав міністр.

Повідомлення міністра оборони Хорватії. Фото: скриншот

Він також наголосив, що влада Хорватії продовжить допомагати Україні. Зокрема, планується як гуманітарна, так й військова допомога.

