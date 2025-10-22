Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У середу, 22 жовтня, Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська прибули до Норвегії. Глава держави має зустрітися із прем'єром Йонасом Гаром Стере.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Зеленський та перша леді прибули до Норвегії — що відомо

Сьогодні, 22 жовтня, Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з візитом до Норвегії.

Як відомо, в Осло запланована зустріч українського лідера із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стере.

Прем'єр Норвегії прибув до аеропорту, щоб зустріти подружжя Зеленських.

"Я щиро вітаю Президента України Володимира Зеленського та першу леді України Олену Зеленську. Норвегія підтримує Україну в її прагненні до тривалого і справедливого миру, на який заслуговує український народ", — сказав прем'єр у своїй заяві після прибуття українського президента в Норвегію.

Стере зазначив, що під час зустрічі із Зеленським вони матимуть переговори щодо лінії фронту в російсько-українській війні.

Також прибув до Осло й Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це, безсумнівно, буде історична зустріч", — заявив він.

Нагадаємо, що на початку жовтня Зеленський вже мав зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стере.

Раніше стало відомо, що Норвегія продовжить фінансову підтримку України.