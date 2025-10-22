Засідання Ради ЄС — Зеленський візьме участь 23 жовтня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Ради ЄС. Воно відбудеться вже завтра, 23 жовтня.

Про це повідомив президент Ради ЄС Антоніо Кошта в Х.

Участь Зеленського в засіданні Раді ЄС

Кошта сказав, що 23 жовтня, завтра, буде радий бачити Володимира Зеленського на засіданні Європейської Ради. Після сьогоднішнього візиту до скандинавських країн президент України завтра вирушить до Брюсселя.

"Ми обговоримо, як надалі підтримувати Україну, яка бореться з агресивною війною Росії. Наша відданість — непохитна. Наш курс — чіткий. Ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію, одночасно зміцнюючи Україну в прагненні до миру", — наголосив президент Ради ЄС.

Нагадаємо, 22 жовтня Зеленський прибув до Швеції. Зустріч проходить у форматі двосторонніх переговорів.

Того ж дня подружжя Зеленських поїхало до Норвегії. Глава держави має зустрітися із прем'єром Йонасом Гаром Стере.