Заседание Совета ЕС — Зеленский примет участие 23 октября

Зеленский примет участие в заседании Совета ЕС — известна дата
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета ЕС. Оно состоится уже завтра, 23 октября.
Об этом сообщил президент Совета ЕС Антонио Кошта в Х.
Участие Зеленского в заседании Совета ЕС
Кошта сказал, что 23 октября завтра будет рад видеть Владимира Зеленского на заседании Европейского Совета. После сегодняшнего визита в скандинавские страны президент Украины завтра отправится в Брюссель.
"Мы обсудим, как в дальнейшем поддерживать Украину, которая борется с агрессивной войной России. Наша преданность — непоколебима. Наш курс — четкий. Мы и в дальнейшем будем усиливать давление на Россию, одновременно укрепляя Украину в стремлении к миру", — подчеркнул президент Совета ЕС.
Напомним, 22 октября Зеленский прибыл в Швецию. Встреча проходит в формате двусторонних переговоров.
В тот же день супруги Зеленских поехали в Норвегию. Глава государства должен встретиться с премьером Йонасом Гаром Стере.
