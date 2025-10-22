Видео
Зеленский примет участие в заседании Совета ЕС — известна дата

Зеленский примет участие в заседании Совета ЕС — известна дата

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 16:15
обновлено: 16:25
Заседание Совета ЕС — Зеленский примет участие 23 октября
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета ЕС. Оно состоится уже завтра, 23 октября.

Об этом сообщил президент Совета ЕС Антонио Кошта в Х.

Читайте также:

Участие Зеленского в заседании Совета ЕС

Кошта сказал, что 23 октября завтра будет рад видеть Владимира Зеленского на заседании Европейского Совета. После сегодняшнего визита в скандинавские страны президент Украины завтра отправится в Брюссель.

"Мы обсудим, как в дальнейшем поддерживать Украину, которая борется с агрессивной войной России. Наша преданность — непоколебима. Наш курс — четкий. Мы и в дальнейшем будем усиливать давление на Россию, одновременно укрепляя Украину в стремлении к миру", — подчеркнул президент Совета ЕС.

Засідання Ради ЄС
Скриншот сообщения Антонио Кошти

Напомним, 22 октября Зеленский прибыл в Швецию. Встреча проходит в формате двусторонних переговоров.

В тот же день супруги Зеленских поехали в Норвегию. Глава государства должен встретиться с премьером Йонасом Гаром Стере.

Владимир Зеленский Рада Европы война в Украине визит Брюссель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
