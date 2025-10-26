Видео
Видео

В Киев прибыл министр обороны Хорватии — какая цель визита

Дата публикации 26 октября 2025 17:06
обновлено: 17:35
Визит министра обороны Хорватии в Украину — что известно о поездке
Министр обороны Хорватии прибыл в Киев. Фото: Facebook/Иван Анушич

В воскресенье, 26 октября, в Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Хорватии Иван Анушич. Он проведет в Киеве два дня и встретится с главой украинского Минобороны Денисом Шмыгалем.

Об этом Иван Анушич сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Что известно о визите министра обороны Хорватии в Украину

Как отметил Анушич, во время встречи с Денисом Шмыгалем стороны обсудят поддержку украинской оборонной промышленности. Кроме того, речь пойдет о сотрудничестве военной промышленности стран.

"Кроме двустороннего визита приехал в Киев, чтобы почтить мужественный украинский народ, украинских воинов и всех жертв войны агрессии РФ против Украины. Украина почти четыре года противостоит российским атакам, и Хорватия хорошо понимает, что такое навязанная война", — написал министр.

Міністр оборони Хорватії прибув у Київ з візитом
Сообщение министра обороны Хорватии. Фото: скриншот

Он также подчеркнул, что власти Хорватии продолжат помогать Украине. В частности, планируется как гуманитарная, так и военная помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский посетил Норвегию. Во время визита его сопровождала первая леди.

Также мы рассказывали о визите президента Украины в Швецию. В рамках встречи состоялись двусторонние переговоры.

Минобороны Хорватия Украина политики визит
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
