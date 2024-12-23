У Києві та Дніпрі відключають світло

Аварійні бригади відновлюють електропостачання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Києві та Дніпрі запроваджують відключення світла. Графіки не діють через дуже високий рівень споживання електроенергії.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у понеділок, 23 грудня.

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Київ і Дніпро без світла

За словами Коваленка, Укренерго дало команду запровадити екстрені відключення електроенергії. Це пов'язано з дуже високим рівнем споживання, внаслідок чого необхідно розвантажити енергосистему.

"Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади", — закликав Коваленко.

У ДТЕК зазначили, що в відключення відбуваються також і на території Київської та Дніпропетровської областей.

"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повертати світло в домівки українців", — зазначили в ДТЕК.

Також у ДТЕК зазначили, що у разі змін, будуть оперативно інформувати споживачів.

Раніше ми писали, що в Україні споживання електроенергії стрімко зростає. У зв'язку з цим українців закликали не користуватися кількома потужними електроприладами одночасно з 8:00 до 20:00.

Нагадаємо, що експерт з енергетики повідомив, якими будуть відключення світла під час сильних морозів.