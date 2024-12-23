В Киеве и Днепре отключают свет

В Киеве и Днепре внедряют экстренные отключения
В Киеве и Днепре вводят отключение света. Графики не действуют из-за очень высокого уровня потребления электроэнергии.
Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в понедельник, 23 декабря.
Киев и Днепр без света
По словам Коваленко, Укрэнерго дало команду ввести экстренные отключения электроэнергии. Это связано с очень высоким уровнем потребления, в результате чего необходимо разгрузить энергосистему.
"Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", — призвал Коваленко.
В ДТЭК отметили, что в отключение происходят также и на территории Киевской и Днепропетровской областей.
"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев", — отметили в ДТЭК.
Также в ДТЭК отметили, что в случае изменений будут оперативно информировать потребителей.
Ранее мы писали, что в Украине потребление электроэнергии стремительно растет. В этой связи украинцев призвали не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно с 08:00 до 20:00.
Напомним, что эксперт по энергетике сообщил, какими будут отключения света во время сильных морозов.
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