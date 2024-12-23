В Киеве и Днепре отключают свет

Аварийные бригады возобновляют электроснабжение. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Киеве и Днепре вводят отключение света. Графики не действуют из-за очень высокого уровня потребления электроэнергии.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в понедельник, 23 декабря.

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Сообщение Коваленко. Фото: скриншот

Киев и Днепр без света

По словам Коваленко, Укрэнерго дало команду ввести экстренные отключения электроэнергии. Это связано с очень высоким уровнем потребления, в результате чего необходимо разгрузить энергосистему.

"Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", — призвал Коваленко.

В ДТЭК отметили, что в отключение происходят также и на территории Киевской и Днепропетровской областей.

"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев", — отметили в ДТЭК.

Также в ДТЭК отметили, что в случае изменений будут оперативно информировать потребителей.

Ранее мы писали, что в Украине потребление электроэнергии стремительно растет. В этой связи украинцев призвали не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно с 08:00 до 20:00.

Напомним, что эксперт по энергетике сообщил, какими будут отключения света во время сильных морозов.