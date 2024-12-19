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Гендиректор YASNO пояснив, як працюють нові графіки

19 грудня 2024 10:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Відключення світла в Україні — чому третій день поспіль не вимикають
Енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні станом на четвер, 19 грудня, третій день поспіль не застосовують обмеження електроенергії. Цьому сприяє тепла погода та збільшення імпорту світла.

Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

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За його словами, через сукупність факторів: плюсову температуру, збільшення імпорту та головне — героїчної роботи енергетиків, які відновлюють постраждалу інфраструктуру, — в Україні споживачі третій день поспіль зі світлом.

Однак Коваленко попередив, що ситуація може змінитися, тому пояснив, як діють графіки і яке є інформування.

Наразі існують два графіка: імовірних відключень на тиждень і фактичних відключень на сьогодні і завтра. Перший необхідний, аби можна було орієнтуватися в які години на тижні світло має бути гарантовано.

"Логіка така, що в графік імовірних відключень закладений песимістичний сценарій, коли Укренерго дає вказівку відключати чотири черги з шести", — уточнив він.

Так, саме в цьому графіку й відбулися зміни:

  • часові слоти тепер по 30 хв, а не по 1 год;
  • з‘явилися підгрупи, тепер їх 12; 
  • гарантоване світло тепер мінімум 3,5 години, а не 2.

Гендиректор компанії зазначив, що ці зміни додають гнучкості і ще більшої точності у плануванні. Також це уніфікований графік для всієї країни. 

Водночас більш важливим є другий графік, який показує точні години, коли світло мають вимикати. Але протягом дня можуть відбуватися коригування, тому важливо налаштувати собі інформування на телефоні.

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Скриншот допису Коваленка

Раніше експерт з енергетики спрогнозував, якими будуть відключення світла під час сильних морозів. 

А під час останньої масованої атаки Росія цілилася по мережевій інфраструктурі, яка забезпечує експортно-імпортні операції між Україною та європейськими країнами.

погода електроенергія зима Укренерго енергосистема війна в Україні

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