Отключение света в Украине – почему третий день подряд не выключают

Энергетики. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине по состоянию на четверг, 19 декабря, третий день не применяют ограничения электроэнергии. Этому способствует теплая погода и увеличение импорта света.

Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

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По его словам, из-за совокупности факторов: плюсовой температуры, увеличения импорта и главного — героической работы энергетиков, которые восстанавливают пострадавшую инфраструктуру, — в Украине потребители третий день со светом.

Однако Коваленко предупредил, что ситуация может измениться, поэтому объяснил, как действуют графики и каково информирование.

В настоящее время существуют два графика: возможные отключения на неделю и фактические отключения на сегодня и завтра. Первый необходим, чтобы можно было ориентироваться, в какие часы в неделе свет должен быть гарантирован.

"Логика такова, что в график вероятных отключений заложен пессимистический сценарий, когда Укрэнерго дает указание отключать четыре очереди из шести", — уточнил он.

Так, именно в этом графике и произошли изменения:

временные слоты теперь по 30 мин, а не по 1 часу;

появились подгруппы, теперь их 12;

гарантированно свет есть теперь минимум 3,5 часа, а не 2.

Гендиректор компании отметил, что эти изменения придают гибкости и еще большей точности в планировании. Также это унифицированный график для всей страны.

В то же время более важен второй график, показывающий точные часы, когда свет должны выключать. Но в течение дня может происходить корректировка, поэтому важно настроить себе информирование на телефоне.

Скриншот поста Коваленко

Ранее эксперт по энергетике спрогнозировал, какими будут отключения света во время сильных морозов.

А во время последней массированной атаки Россия целилась по сетевой инфраструктуре, обеспечивающей экспортно-импортные операции между Украиной и европейскими странами.