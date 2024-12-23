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Дефіцит електроенергії — в Укренерго повідомили, чи буде світло

23 грудня 2024 11:28
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Дефіцит електроенергії — в Укренерго повідомили, чи буде світло
Енергетики на місці пошкодженої ТЕС. Фото: ДТЕК
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні споживання електроенергії стрімко зростає. У зв'язку з цим українців закликали не користуватися кількома потужними електроприладами одночасно з 8:00 до 20:00.

З такою заявою звернулося Укренерго у понеділок, 23 грудня.

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Звіт про стан електроенергії. Фото: Укренерго

Стан енергосистеми

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 23 грудня, його рівень був на 2,5% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 20 грудня.

"Це пояснюється традиційним підвищенням споживання на початку робочого тижня, хмарною погодою і зниженням температури повітря у більшості регіонів", — говориться у повідомленні.  

В Укренерго нагадали, що на сьогоднішній день українська енергосистема продовжує відновлюватись після дванадцяти масованих атак російських загарбників від початку цього року. Зберігається значний дефіцит потужності. Необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається.

Раніше ми писали, що експерт з енергетики повідомив, якими будуть відключення світла під час сильних морозів. 

Нагадаємо, що підвищення температури повітря в Україні дозволило зменшити споживання електроенергії населенням, тому графіки відключень тимчасово скасували. 

електроенергія Україна Укренерго відключення світла світло

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