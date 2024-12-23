Дефицит электроэнергии — в Укрэнерго сообщили, будет ли свет

Энергетики на месте поврежденной ТЭС. Фото: ДТЭК

В Украине потребление электроэнергии стремительно растет . В этой связи украинцев призвали не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно с 8:00 до 20:00.

С таким заявлением обратилось Укрэнерго в понедельник, 23 декабря.

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Отчет о состоянии электроэнергии. Фото: Укрэнерго

Состояние энергосистемы

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию роста. Сегодня, 23 декабря, его уровень был на 2,5% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день — в пятницу, 20 декабря.

"Это объясняется традиционным повышением потребления в начале рабочей недели, облачной погодой и понижением температуры воздуха в большинстве регионов", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что на сегодняшний день украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак российских захватчиков с начала этого года. Сохраняется значительный дефицит мощности. Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется.

Ранее мы писали, что эксперт по энергетике сообщил, какими будут отключения света во время сильных морозов.

Напомним, что повышение температуры воздуха в Украине позволило снизить потребление электроэнергии населением, поэтому графики отключений временно отменили.