У Хмельницькому судили росіянку через підтримку Путіна

Молоток судді. Фото: lexinform

У Хмельницькому судили росіянку, яка виправдовувала дії диктатора Путіна. Жінку ув'язнили на п'ять років та конфіскували майно.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу суду.

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Вирок суду

У Хмельницькому міськрайонному суді винесли вирок 52-річній громадянці Росії. Жінка проживає на території України з 2011 року. Після початку повномасштабного вторгнення вона почала висвітлювати в соцмережах підтримку РФ та Путіна.

З березня 2022 року в соціальній мережі "Однокласники" підсудна опублікувала низку дописів, в яких підтримувала Путіна та виправдовувала війну в Україні. Жінка свою вину не визнала. В суді вона заперечувала, що здійснювала публікації, при цьому виключила користування її телефоном будь-ким з родичів.

Вирок суду

Прокурор попросив суд призначити реальну міру покарання, опираючись на те, що жінка не розкаялась та не визнала вину. Її судили за виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України та призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі. Крім того, вирішили конфіскувати усе майно жінки, крім житла.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області судили настоятеля храму за підтримку російської агресії та розпалювання релігійної ненависті.

Також ми писали про те, що суд Херсона визнав місцевого підприємця винним у співпраці з РФ. Це відбулось під час тимчасової окупації міста у 2022 році.