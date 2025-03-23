Суд Херсона визнав винним громадянина, який співпрацював з окупаційною владою РФ

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Міський суд Херсона визнав місцевого підприємця винним у співпраці з російською окупаційною владою під час тимчасової окупації міста у 2022 році. Бізнесмен протягом періоду окупації здійснював комерційну діяльність у тісній взаємодії з незаконними органами влади.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд з'ясував, що під час тимчасової окупації обвинувачений займався обміном валюти, зокрема російських рублів на гривні, а також торгівлею ювелірними виробами. Підприємець визнав свою вину в суді, підтвердивши факти здійснення комерційної діяльності з дозволу окупаційної влади, зокрема через спеціально створені Telegram-групи для обміну валют.

Суд встановив, що окупаційна влада РФ звільнила бізнесмена та інших підприємців від сплати податків до кінця 2022 року.

Рішення суду

За результатами судового розгляду обвинуваченого визнано винним за статтею "Колабораціонізм". Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 170 тисяч гривень.

Крім того, у громадянина конфіскували кошти, виявлені при обшуку, земельну ділянку, будинок, автомобіль та комп'ютерну техніку. Вирок суду ще не набрав законної сили.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області судитимуть колишнього майстра лісу, який працював на окупантів. Також він звинувачував ЗСУ в обстрілах України.

А на Одещині затримали громадянина Молдови, який мешкає в так званому "ПМР". Він збирав інформацію про новітні розробки українських дронів.