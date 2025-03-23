Суд Херсона признал виновным гражданина, который сотрудничал с оккупационными властями РФ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Городской суд Херсона признал местного предпринимателя виновным в сотрудничестве с российскими оккупационными властями во время временной оккупации города в 2022 году. Бизнесмен в течение периода оккупации осуществлял коммерческую деятельность в тесном взаимодействии с незаконными органами власти.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд выяснил, что во время временной оккупации обвиняемый занимался обменом валюты, в частности российских рублей на гривны, а также торговлей ювелирными изделиями. Предприниматель признал свою вину в суде, подтвердив факты осуществления коммерческой деятельности с разрешения оккупационных властей, в частности через специально созданные Telegram-группы для обмена валют.

Суд установил, что оккупационные власти РФ освободили бизнесмена и других предпринимателей от уплаты налогов до конца 2022 года.

Решение суда

По результатам судебного разбирательства обвиняемый признан виновным по статье "Коллаборационизм". Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере 170 тысяч гривен.

Кроме того, у гражданина конфисковали деньги, обнаруженные при обыске, земельный участок, дом, автомобиль и компьютерную технику. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области будут судить бывшего мастера леса, который работал на оккупантов. Также он обвинял ВСУ в обстрелах Украины.

А в Одесской области задержали гражданина Молдовы, который живет в так называемом "ПМР". Он собирал информацию о новейших разработках украинских дронов.