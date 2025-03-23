В Хмельницком судили россиянку из-за поддержки Путина

Молоток судьи. Фото: lexinform

В Хмельницком судили россиянку, которая оправдывала действия диктатора Путина. Женщину посадили на пять лет и конфисковали имущество.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-службу суда.

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Приговор суда

В Хмельницком горрайонном суде вынесли приговор 52-летней гражданке России. Женщина проживает на территории Украины с 2011 года. После начала полномасштабного вторжения она начала освещать в соцсетях поддержку РФ и Путина.

С марта 2022 года в социальной сети "Одноклассники" подсудимая опубликовала ряд сообщений, в которых поддерживала Путина и оправдывала войну в Украине. Женщина свою вину не признала. В суде она отрицала, что осуществляла публикации, при этом исключила пользование ее телефоном кем-либо из родственников.

Приговор суда

Прокурор попросил суд назначить реальную меру наказания, опираясь на то, что женщина не раскаялась и не признала вину. Ее судили за оправдание признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, решили конфисковать все имущество женщины, кроме жилья.

Напомним, ранее в Хмельницкой области судили настоятеля храма за поддержку российской агрессии и разжигание религиозной ненависти.

Также мы писали о том, что суд Херсона признал местного предпринимателя виновным в сотрудничестве с РФ. Это произошло во время временной оккупации города в 2022 году.