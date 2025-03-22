Суд позбавив волі священика за підтримку Росії

Рішення судді. Фото: Pexels

У Хмельницькій області настоятель храму української православної церкви підтримував російську агресію та розпалював релігійну ненависть. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у квітні 2024 року правоохоронці викрили настоятеля одного з храмів Шепетівської єпархії УПЦ. Священнослужитель поширював у соцмережі "ВКонтакте" проросійські наративи щодо війни в Україні. Крім того, під час богослужінь він возвеличував російського диктатора Володимира Путіна та звинувачував у розв’язанні війни українську владу.

Рішення суду

Славутський міськрайонний суд визнав священника винним за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України, що стосується порушення рівноправності громадян на підставі расової, національної, регіональної належності та інших ознак, а також за ч. 1 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників. Суд ухвалив рішення про призначення йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з відстороненням від служіння строком на три роки.

Нагадаємо, днями ми писали, що у Харківській області будуть судити колишнього майстра лісу, який працював на окупантів.

Також ми повідомляли, що у Львові судили двох чоловіків, які намагались скоїти підпал квартири військового.