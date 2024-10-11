Здавала позиції ЗСУ у Херсоні — суд виніс вирок жінці

Телефон у руках жінки. Фото: Freepik

У Херсоні жінка розповіла про позиції Збройних сил України (ЗСУ) російському агенту. На суді вона запевняла, що не знала про те, що її знайомі працюють на Росію.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що під час телефонної розмови зі своїм знайомим жінка поділилася інформацією про військову техніку, яка перебувала на непрацюючій заправці та біля колишнього кінотеатру імені Павлика Морозова.

Протягом місяця жінка ще кілька разів повідомляла чоловіку про розташування військових автомобілів ЗСУ. А під час розмови з іншою громадянкою України, підсудна також вказала, що в одному з готелів можуть проживати українські військові.

На суді фігурантка справи заявила, що не знала, що її знайомий чоловік таємно працював на Росію.

Жінка уклала угоду про визнання винуватості. Також вона зобов’язалася допомогти у викритті громадянина України, який співпрацює з РФ

Рішення суду

Херсонський міський суд визнав жінку винною у незаконному розголошенні інформації про місцезнаходження Збройних сил України та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, з можливістю звільнення на випробувальний термін три роки.

Раніше ми повідомляли, що інша жителька Херсона долучилася до Telegram-каналу депутата Держдуми РФ і поширювала там коментарі з інформацією про місцеперебування ЗСУ. Порушницю притягнули до кримінальної відповідальності.

Ми також писали, що Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області ухвалив рішення у справі про підпал військових автомобілів. Підсудною стала 28-річна мешканка Олександрії, яка вчинила злочин на замовлення російських агресорів.