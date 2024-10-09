Як суд покарав жительку Херсона, яка інформувала росіян про переміщення ЗСУ

Будівля Херсонського міського суду. Фото ілюстративне: Суспільне Херсон

Жителька Херсона долучилася до Telegram-каналу депутата Держдуми РФ і поширювала там коментарі з інформацією про місцеперебування ЗСУ. Порушницю притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Херсонський міський суд ухвалив 30 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачена підписалася на Telegram-канал "КастюкевичLIVE", в якому публікували новини про діяльність депутата Держдуми РФ, заступника керівника фракції "Единая Россия" Ігоря Кастюкевича. Жінка активно коментувала пости цього Telegram-каналу, висловлюючи своє невдоволення українською владою та проросійську позицію. У червні та липні 2023 року вона в коментарях повідомляла про місця дислокації українських військовослужбовців і переміщення військової техніки в Херсоні, писала про те, якими вулицями рухалися бійці ЗСУ та звідки лунали постріли.

Рішення суду

Під час судового засідання порушниця свою вину не визнала. Жінка заявила, що інформувала росіян про рух техніки ЗСУ, оскільки під час переміщення бойових машин нервувала через шум, а про українських військових, бо впевнена, що саме вони обстрілювали місто. Обвинувачена зазначила, що раніше бачилася з Кастюкевичем у Херсоні та отримала від нього в подарунок російський прапор. Також підсудна додала, що не вважає росіян окупантами, не визнає себе винною та не шкодує про вчинене.

За словами жінки, яка виступала в суді свідком, фігурантка захоплювалася Росією, називала росіян справжніми людьми, а для військових РФ навіть в'язала шкарпетки.

Представник сторони захисту заявив, що обвинувачена писала про позиції ЗСУ внаслідок нечіткої свідомості через проблеми зі здоров'ям, адже має II групу інвалідності та страждає на цукровий діабет I типу, однак представник судово-медичної експертизи відповів, що ця версія є лише припущенням.

Суд відмовився врахувати доводи адвоката, бо під час допиту фігурантка надала чіткі пояснення своїх вчинків і повідомила про мотиви, які спонукали її до таких дій.

Порушницю засудили до 11 років позбавлення волі. Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Івано-Франківську винесли вирок жителю Донецької області, який у 2022 році перейшов на бік росіян і служив радистом у лавах збройних сил РФ. Фігуранта визнали винним у державній зраді та колабораційній діяльності. За вчинене він проведе 15 років за ґратами. Також у нього конфіскують майно.

Раніше ми повідомляли, що в Полтавській області засудили до трьох років ув'язнення чоловіка, який скоїв смертельну аварію. Унаслідок цієї ДТП загинула матір водія.