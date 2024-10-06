Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії arrow

Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

6 жовтня 2024 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Яке покарання обрали для винуватця ДТП, в якій загинула його мати
Судове засідання. Фото ілюстративне: law.chnu.edu.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Полтавській області чоловік вчинив ДТП, унаслідок якого травмувалася й померла його матір. Винуватця аварії притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Шишацький районний суд Полтавської області ухвалив 16 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

ДТП сталася 31 травня поточного року на трасі Тищенки — Цьови, біля села Тищенки Шишацької селищної громади Миргородського району Полтавської області. Водій ВАЗа не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя. Через це автівка перекинулася на дах. Від травм пасажирка — матір водія померла.

Рішення суду

Обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив не карати його надто суворо. Чоловік зазначив, що кілька разів проходив перевірку на стан сп'яніння — тест щоразу показував негативний результат.

Сестра винуватця ДТП, яка на судовому засіданні виступила свідком, заявила, що немає претензій до брата, та повідомила, що була на місці аварії й застала матір ще живою. За її словами, жінка не мала видимих травм і запевняла, що почувається добре, однак дорогою до лікарні померла.

Суд визнав фігуранта винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Також упродовж двох років чоловік не матиме права керувати автомобілем.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня його проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львові пес, якого студентка вигулювала без намордника, покусав власника іншої собаки. За порушення правил вигулу собак дівчину оштрафували.

Також ми повідомляли, що суд повернув державі три земельні ділянки, які належали громадянці РФ. Жінка отримала цю землю у спадок та передала в оренду місцевому підприємству, за що отримувала гроші.

ДТП суд аварія загиблі судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024
Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК