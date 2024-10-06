Яке покарання обрали для винуватця ДТП, в якій загинула його мати

Судове засідання. Фото ілюстративне: law.chnu.edu.ua

У Полтавській області чоловік вчинив ДТП, унаслідок якого травмувалася й померла його матір. Винуватця аварії притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Шишацький районний суд Полтавської області ухвалив 16 вересня.

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Деталі справи

ДТП сталася 31 травня поточного року на трасі Тищенки — Цьови, біля села Тищенки Шишацької селищної громади Миргородського району Полтавської області. Водій ВАЗа не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя. Через це автівка перекинулася на дах. Від травм пасажирка — матір водія померла.

Рішення суду

Обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив не карати його надто суворо. Чоловік зазначив, що кілька разів проходив перевірку на стан сп'яніння — тест щоразу показував негативний результат.

Сестра винуватця ДТП, яка на судовому засіданні виступила свідком, заявила, що немає претензій до брата, та повідомила, що була на місці аварії й застала матір ще живою. За її словами, жінка не мала видимих травм і запевняла, що почувається добре, однак дорогою до лікарні померла.

Суд визнав фігуранта винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Також упродовж двох років чоловік не матиме права керувати автомобілем.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня його проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

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