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Женщина погибла в ДТП из-за своего сына — как суд наказал виновника аварии

6 октября 2024 23:53
Виктория Козырь - редактор
Какое наказание избрали для виновника ДТП, в котором погибла его мать
Судебное заседание. Фото иллюстративное: law.chnu.edu.ua
Виктория Козырь - редактор

В Полтавской области мужчина совершил ДТП, в результате которого травмировалась и умерла его мать. Виновника аварии привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Шишацкий районный суд Полтавской области вынес 16 сентября.

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Детали дела

ДТП произошло 31 мая текущего года на трассе Тищенки — Цевы, возле села Тищенки Шишацкого поселковой общины Миргородского района Полтавской области. Водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на обочину. Из-за этого автомобиль опрокинулся на крышу. От травм пассажирка — мать водителя скончалась.

Решение суда

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и попросил не наказывать его слишком строго. Мужчина отметил, что несколько раз проходил проверку на состояние опьянения — тест каждый раз показывал негативный результат.

Сестра виновника ДТП, которая на судебном заседании выступила свидетелем, заявила, что не имеет претензий к брату, и сообщила, что была на месте аварии и застала мать еще живой. По ее словам, женщина не имела видимых травм и уверяла, что чувствует себя хорошо, однако по дороге в больницу скончалась.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Также в течение двух лет мужчина не сможет управлять автомобилем.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня его оглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, во Львове пес, которого студентка выгуливала без намордника, покусал владельца другой собаки. За нарушение правил выгула собак девушку оштрафовали.

Также мы сообщали, что суд вернул государству три земельных участка, принадлежавших гражданке РФ. Женщина получила землю в наследство и передала в аренду местному предприятию, за что получала деньги.

ДТП суд авария погибшие судебные решения

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