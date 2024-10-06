Какое наказание избрали для виновника ДТП, в котором погибла его мать

Судебное заседание. Фото иллюстративное: law.chnu.edu.ua

В Полтавской области мужчина совершил ДТП, в результате которого травмировалась и умерла его мать. Виновника аварии привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Шишацкий районный суд Полтавской области вынес 16 сентября.

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Детали дела

ДТП произошло 31 мая текущего года на трассе Тищенки — Цевы, возле села Тищенки Шишацкого поселковой общины Миргородского района Полтавской области. Водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на обочину. Из-за этого автомобиль опрокинулся на крышу. От травм пассажирка — мать водителя скончалась.

Решение суда

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и попросил не наказывать его слишком строго. Мужчина отметил, что несколько раз проходил проверку на состояние опьянения — тест каждый раз показывал негативный результат.

Сестра виновника ДТП, которая на судебном заседании выступила свидетелем, заявила, что не имеет претензий к брату, и сообщила, что была на месте аварии и застала мать еще живой. По ее словам, женщина не имела видимых травм и уверяла, что чувствует себя хорошо, однако по дороге в больницу скончалась.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Также в течение двух лет мужчина не сможет управлять автомобилем.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня его оглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

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