Как суд наказал жительницу Херсона, информировавшую россиян о перемещении ВСУ

Здание Херсонского городского суда. Фото иллюстративное: Суспільне Херсон

Жительница Херсона присоединилась к Telegram-каналу депутата Госдумы РФ и распространяла там комментарии с информацией о местонахождении ВСУ. Нарушительницу привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Херсонский городской суд вынес 30 сентября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, обвиняемая подписалась на Telegram-канал "Кастюкевич LIVE", в котором публиковали новости о деятельности депутата Госдумы РФ, заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Игоря Кастюкевича. Женщина активно комментировала посты этого Telegram-канала, выражая свое недовольство украинскими властями и пророссийскую позицию. В июне и июле 2023 года она в комментариях сообщала о местах дислокации украинских военнослужащих и перемещении военной техники в Херсоне, писала о том, по каким улицам двигались бойцы ВСУ и откуда раздавались выстрелы.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушительница свою вину не признала. Женщина заявила, что информировала россиян о движении техники ВСУ, поскольку во время перемещения боевых машин нервничала из-за шума, а об украинских военных, потому что уверена, что именно они обстреливали город. Обвиняемая отметила, что раньше виделась с Кастюкевичем в Херсоне и получила от него в подарок российский флаг. Также подсудимая добавила, что не считает россиян оккупантами, не признает себя виновной и не жалеет о содеянном.

По словам женщины, которая выступала в суде свидетелем, фигурантка увлекалась Россией, называла россиян настоящими людьми, а для военных РФ даже вязала носки.

Представитель стороны защиты заявил, что обвиняемая писала о позициях ВСУ в результате нечеткого сознания из-за проблем со здоровьем, ведь имеет II группу инвалидности и страдает сахарным диабетом I типа, однако представитель судебно-медицинской экспертизы ответил, что эта версия является лишь предположением.

Суд отказался учесть доводы адвоката, потому что во время допроса фигурантка предоставила четкие объяснения своих поступков и сообщила о мотивах, которые побудили ее к таким действиям.

Нарушительницу приговорили к 11 годам лишения свободы. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня объявления судебного решения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Ивано-Франковске вынесли приговор жителю Донецкой области, который 2022 году перешел на сторону россиян и служил радистом в рядах вооруженных сил РФ. Фигуранта признали виновным в государственной измене и коллаборационной деятельности. За совершенное он проведет 15 лет за решеткой. Также у него конфискуют имущество.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области приговорили к трем годам заключения мужчину, совершившего смертельную аварию. В результате этого ДТП погибла мать водителя.