В Івано-Франківську судили полоненого українця за державну зраду

Івано-Франківський міський суд. Фото: судова влада України

Івано-Франківський міський суд виніс вирок жителю Донеччини, якого визнано винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Суддя призначила йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За інформацією прокуратури Івано-Франківської області, Лазарев у 2022 році перейшов на бік ворога, ставши радистом у складі 132-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади, що підпорядкована збройним силам Російської Федерації. Прокурори повідомили, що він активно брав участь у бойових операціях, зокрема в обороні російських позицій і нападах на українські підрозділи в Покровському районі Донецької області.

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину та підкреслив, що є громадянином України. Він розповів, що в лютому 2022 року до його підприємства прибув автобус для мобілізації всіх чоловіків. Олександр погодився служити у формуваннях "ДНР" і брав участь у бойових діях в районі Нью-Йорка та Попасної, поки не потрапив у полон до ЗСУ поблизу Покровська.

Рішення суду

Суддя засудила його до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який вкрав три блоки цигарок в одному з магазинів. Це його другий злочин, тому суд призначив йому покарання.

Також ми писали, що у Києві чоловік намагався викрасти товари з магазину "Метро" на суму 1 048 грн, сховавши їх у кишенях та рюкзаку.